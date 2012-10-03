На всех линиях московского метро появится бесплатный Wi-Fi

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В поездах на всех линиях столичной подземки вскоре появится бесплатный доступ в интернет. Однако на самих станциях Wi-Fi не установят, так как там пассажиры могут выйти во всемирную сеть, воспользовавшись мобильной связью.

До конца года власти объявят конкурс на прокладку линий в тоннелях подземки и оборудования вагонов специальными устройствами. В нем примут участие операторы сотовой связи, сообщает "Интерфакс" .

Работы по установке Wi-Fi начнутся с 2013 года.

Как отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, пилотный проект бесплатного интернета на Кольцевой линии метро, который был запущен ранее, показал востребованность данной услуги для пассажиров.

Напомним, что Wi-Fi работал в 180 выгонах метро на Кольцевой линии. По состоянию на июнь к бесплатному интернету в подземке подключились более 12 миллионов раз. Тогда доступ в сеть в метро обеспечивали непромышленные роутеры.