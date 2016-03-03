Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2016, 15:37

Общество

Адрес ближайшего цветочного магазина к 8 марта подскажет data.mos.ru

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В преддверии 8 марта на портале открытых данных обновился интерактивный навигатор по цветочным магазинам столицы, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Теперь там содержится информация о 920 точках, где можно купить свежие цветы и горшечные растения, а также воспользоваться услугами профессиональных флористов. Посетители портала могут уточнить адрес торговой точки и режим ее работы, а также посмотреть, является ли магазин сетевым и как с ним можно связаться.

Больше всего цветочных магазинов в центре города – более 200 точек, так что горожанам удобно будет приобрести букет по пути на работу. В Северном, Северо-Восточном и Южном округах – примерно по 100 магазинов.

Добавим, на Портале открытых данных запущен спецпроект "Свои продукты". Он поможет сориентироваться в разнообразии столичных магазинов с помощью фильтров по видам товаров и типам торговых точек. Это будет полезно тем, кто еще не успел приобрести подарки к 8 марта.

"Москва в цифрах": Цветочный рынок

Ранее m24.ru сообщало, что стоимость цветов может остаться такой же, как в прошлом году. Во многом это связано со снижением покупательской способности на рынке.

Почти треть цветов на столичных прилавках выращены в России, в частности, в Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Калуге, Мордовии, Екатеринбурге и других субъектах страны.

Также ожидаются зарубежные поставки: 45 процентов цветов привезут из Голландии, 36 из Эквадора и 13 из Колумбии. Из них 43 процента – розы, 22 – хризантемы. В общей сложности в предпраздничную неделю в столицу должны привезти около 50 миллионов цветов, поэтому о дефиците букетов речи идти не может.

Ссылки по теме


здравоохранение образование цветы связь навигация магазины портал открытых данных сайты и приложения 8 Марта наука и инновации

Главное

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика