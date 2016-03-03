Адрес ближайшего цветочного магазина к 8 марта подскажет data.mos.ru

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В преддверии 8 марта на портале открытых данных обновился интерактивный навигатор по цветочным магазинам столицы, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Теперь там содержится информация о 920 точках, где можно купить свежие цветы и горшечные растения, а также воспользоваться услугами профессиональных флористов. Посетители портала могут уточнить адрес торговой точки и режим ее работы, а также посмотреть, является ли магазин сетевым и как с ним можно связаться.

Больше всего цветочных магазинов в центре города – более 200 точек, так что горожанам удобно будет приобрести букет по пути на работу. В Северном, Северо-Восточном и Южном округах – примерно по 100 магазинов.

Добавим, на Портале открытых данных запущен спецпроект "Свои продукты". Он поможет сориентироваться в разнообразии столичных магазинов с помощью фильтров по видам товаров и типам торговых точек. Это будет полезно тем, кто еще не успел приобрести подарки к 8 марта.

"Москва в цифрах": Цветочный рынок

Ранее m24.ru сообщало, что стоимость цветов может остаться такой же, как в прошлом году. Во многом это связано со снижением покупательской способности на рынке.

Почти треть цветов на столичных прилавках выращены в России, в частности, в Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Калуге, Мордовии, Екатеринбурге и других субъектах страны.

Также ожидаются зарубежные поставки: 45 процентов цветов привезут из Голландии, 36 из Эквадора и 13 из Колумбии. Из них 43 процента – розы, 22 – хризантемы. В общей сложности в предпраздничную неделю в столицу должны привезти около 50 миллионов цветов, поэтому о дефиците букетов речи идти не может.