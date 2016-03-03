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03 марта 2016, 16:23

Спорт

Победители ЧМ по биатлону встретятся с королем Норвегии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Каждый победитель чемпионата мира по биатлону, который пройдет в норвежском Холменколлене, будет удостоен встречи с королем страны Харальдом V или членами его семьи, сообщает ТАСС.

По словам организаторов соревнований, встречи будут проходить сразу после цветочной церемонии, на которой награждают победителей. Но какие именно гонки посетит лично президент – неизвестно.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Холменколлене с 3 по 13 марта. Первый день соревнований откроет смешанная эстафета. Российскую сборную в гонке представят Екатерина Шумилова, Екатерина Юрлова, Евгений Гараничев и Антон Шипулин.

Всего же за награды в составе женской сборной России поборются Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Татьяна Акимова и Анастасия Загоруйко. За мужскую сборную России выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

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