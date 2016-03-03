"Чертово колесо" на ВДНХ полностью разберут к лету

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Колесо обозрения на ВДНХ будет демонтировано вместе с прочими аттракционами в течение трех месяцев, передает корреспондент m24.ru со ссылкой на первого заместителя гендиректора ВДНХ Романа Богданова.

"Сейчас идет подготовка площадки к демонтажу аттракционов. Вопрос о начале демонтажа непосредственно аттракционов прорабатывается. Работы по разбору аттракционов могут занять примерно три месяца", – отметил Богданов.

На ВДНХ аттракционы готовят к демонтажу

Территорию, где расположены аттракционы уже огородили. Спецтехника сносит деревянные строения, где находились кафе и небольшие торговые павильоны.

В московском управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) сообщали, что всего будет снесено 12 аттракционов. В частности, колесо обозрения, "Комната страха", "Миниджет", цепочная карусель, "Северное сияние-М", "Тропикана", "Мэри гоу раунд", качели "Марс-306" и другие.

В свою очередь президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Владимир Гнездилов заявил, что "это уникальный парк в мире, здесь не было ни одного несчастного случая".

В середине 2015 года Арбитражный суд столицы принял решение о расторжении договора субаренды с компанией, владеющей аттракционами – ЗАО "РВА" (Российская выставка аттракционов). Ее представители подали апелляционную жалобу, которую суд не удовлетворил.

До середины октября 2015 года занимаемый аттракционами участок должен был быть передан АО "ВДНХ", но этого не произошло. ЗАО "РВА" обратилось в суд с ходатайством о приостановлении исполнения решения. Ходатайство удовлетворили до окончания производства в суде кассационной инстанции, но на днях этот суд вынес постановление о возобновлении исполнительного производства в отношении аттракционов.

"Должник – ЗАО "Российская выставка аттракционов" в установленный для добровольного исполнения срок решение Арбитражного суда Москвы по освобождению земельного участка на территории ВДНХ не исполнил. В связи с чем службой судебных приставов будет произведено принудительное исполнение решения суда", – отметили ранее в службе приставов.

История московского колеса обозрения началась в 1995 году. Его открытие приурочили к юбилею столицы. Аттракцион некоторое время бил рекорды по величине среди своих европейских аналогов, считаясь самым высоким колесом обозрения.

Длительность поездки в 28 закрытых и 14 открытых кабинках составляла семь минут. Первая поломка на колесе обозрения произошла в 2009 году – аттракцион внезапно остановился и 57 пассажиров застряли на большой высоте. Второй инцидент был в 2013 году – тогда застряли примерно десять человек.