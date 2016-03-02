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02 марта 2016, 14:03

Общество

Ситуация на дорогах значительно усложнится

Дептранс призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Департамент транспорта призывает водителей отказаться от использования личных автомобилей на время снегопада. Из-за сложных погодных условий ситуация на дорогах может значительно усложниться.

Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала сотрудник информационного центра Транспортного комплекса столицы Дарья Мурго.

"Неблагоприятные погодные условия могут привести к общему осложнению дорожно-транспортной ситуации, а также к росту числа ДТП. Кроме того, при сильном ветре возрастает вероятность повреждения линий электропередач, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций", – объяснила Мурго.

По ее словам, наземный городской транспорт и метро полностью готовы к работе в сложных погодных условиях и увеличению числа пассажиров.

"В случае необходимости использования автомобиля, просим водителей быть максимально внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и не совершать необоснованных маневров", – добавила Мурго.

Эксперт порекомендовал оставлять автомобили на стоянках вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице побит рекорд по количеству осадков. За минувшую ночь в Москве выпало до 24 миллиметров осадков, а это более 70 процентов от месячной нормы, которая составляет 34 миллиметра.

Максимальное количество осадков за сутки для 2 марта отмечалось в 1966 году и составило 22,2 миллиметра. В этом году это значение превышено всего лишь за 12 часов.

Сильные снегопады пришли в столицу с юго-запада из-за активного циклона. Высота снежного покрова увеличилась до 50 сантиметров, прирост составил 20 сантиметров.

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Сюжет: Мартовские снегопады
погода наземный транспорт погодные условия снегопад дептранс Дарья Мурго

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