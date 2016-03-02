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02 марта 2016, 12:38

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Функция пополнения карты "Тройка" стала доступна на сайте Wi-Fi в метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пользователи бесплатного Wi-Fi в Московском метрополитене смогут пополнить баланс билета "Кошелек" карты "Тройка" на портале wi-fi.ru во время поездки, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В рамках совместной акции дептранса и оператора Wi-Fi в метро компании "МаксимаТелеком", при пополнении "Тройки" на портале wi-fi.ru в период с 1 по 31 марта пользователи бесплатного Wi-Fi получат в подарок три дня премиального доступа, благодаря чему смогут подключаться к сети без просмотра рекламы и необходимости прохождения авторизации в браузере.

Для этого пользователю нужно подключиться к сети MosMetro_Free в Московском метрополитене, зайти на портал wi-fi.ru и пополнить билет "Кошелек" карты "Тройка" в личном кабинете. Минимальная сумма пополнения составляет 100 рублей, максимальная – 2,5 тысячи рублей. Записать оплаченный билет необходимо с помощью желтого информационного терминала в вестибюле любой станции метро. Премиальный доступ будет подключен пользователям в течение суток с момента пополнения карты "Тройка".

Сегодня в столице насчитывается 40 тысяч точек пополнения карты "Тройка". В прошлом году Wi-Fi в столичном метро воспользовались более 550 миллионов человек.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что карту "Тройка" в этом году персонализируют. По его словам, теперь ее можно будет зарегистрировать и в случае потери восстановить через контактный центр столичного департамента транспорта.

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Сюжет: Карта "Тройка": инструкция по применению
метро Wi-Fi карта Тройка

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