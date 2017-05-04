Певица Нюша войдет в жюри конкурса Emporio Music fest

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Певица Нюша впервые войдет в число членов жюри конкурса молодых музыкантов Emporio Music fest, сообщают организаторы. Вместе с ней выступления участников на третьем конкурсном дня 11 мая будут оценивать музыкант Байгали Серкебаев, певец Saeed и певицы Юлианна Караулова и Тина Кузнецова.

Фестиваль-конкурс актуальной мультиформатной музыки Emporio Music fest проходит четвертый год подряд в столичном Emporio cafe. Его основателем и главным идеологом является лидер группы A'STUDIO, пианист, композитор и аранжировщик Байгали Серкебаев. Цель фестиваля – поиск молодых талантливых музыкантов и поддержка их начинаний.

Конкурсные дни стартовали 13 апреля. Последний – четвертый – конкурсный день пройдет 25 мая. Победителя определят 8 июня. В качестве награды он получит поездку в Монтрё на легендарный 51-й Montreux Jazz Festival.

Среди участников третьего конкурсного дня – группы "ГОДЖИ" из Екатеринбурга, Ba-doo Child из Нижнего Новгорода, музыкант и композитор Илья Хвостов и группа "МЫсли Вслух" из Калининграда, дуэт Reflections Duo (певица Ольга Олейникова и мультиинструменталист Николай Добкин), певица Анастасия Винникова из Белоруссии и группа Elecktrozavod, состоящая из молодых музыкантов, переехавших в столицу из разных городов России.