Подозреваемого по историческому делу об убийстве ребенка в США признали виновным

Фото: ТАСС/YAY

Обвиняемого в резонансом деле об убийстве ребенка ребенка Педро Эрнандеса признали виновным, сообщает газета New York Times. Присяжные суда в Нью-Йорке вынесли вердикт по преступлению, которое было совершено почти 40 лет назад.

Обвинение убедило суд в том, что Эрнандес, который был складским работником в магазине, заманил шестилетнего ребенка в подвал магазина и задушил. Прямых улик, доказывающих этот факт не было – только признание обвиняемого.

Защита Эрнандеса пыталась доказать, что он страдает шизофренией, и его слова нельзя принимать во внимание в суде. Адвокат также указывал, что убийцей мог быть осужденный за педофилию экс-приятель женщины, которая часто отводила Итана в школу. Эту версию следствие не поддержало.

Шестилетний Итан Патц пошел в школу 25 мая 1979 года и пропал. Его останки так и не нашли, но мальчик стал самым известным пропавшим без вести ребенком в США.

Резонансное дело привело к изменению законодательства и появлению новых методов поиска пропавших детей. Историки и психологи утверждают, что оно даже повлияло на последующие поколения американских родителей. Детей стали бояться оставлять одних дома и отпускать в школу без присмотра.