Елки-конусы и шар-фонтан: представлена концепция новогоднего оформления Москвы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В начале декабря на улицах и площадях столицы начнут появляться первые новогодние елки. Концепция праздника уже утверждена, девиз остается прежним – "Лучший город зимы!". Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru, в столице установят 62 елки и 14 световых фонтанов, развесят 63 тысячи игрушек. О том, как будет выглядеть город в новогодние праздники, читайте в материале m24.ru.

Весь город будет украшен в едином стиле. Новой концепции дали название "Новогоднее настроение". Главным логотипом стала почтовая марка. Она будет использоваться на рекламных плакатах, витринах магазинов, билетах в метро.

"Новый год — это всегда исполнение желаний, поэтому за основу оформления взята идея почтовой марки и открытки, с которой мы и связываем наши пожелания", – рассказал порталу mos.ru руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.

Иллюстрация: mos.ru

Иллюстрация: mos.ru

Интерактивные елки и небьющиеся игрушки

К Новому году на московских улицах установят 62 искусственные ели высотой от 11 до 27 метров. Самая высокая расположится на Воробьевых горах. Половина елок классическая, вторая – в виде конусов. Пять елок будут интерактивными: у пандусов установят различные композиции, например белых медведей с подарками. Возле них можно фотографироваться и делать селфи.

Иллюстрация: mos.ru

Иллюстрация: mos.ru

На деревья повесят 63 тысячи игрушек. Для всех елок разработано несколько видов украшений, которые будут имитировать елочные игрушки разных исторических эпох. Украшения будут прочными и небьющимися. Некоторым елям "достанутся" авторские расписные игрушки с разными сюжетами, на других появятся объемные световые украшения: фонарики, звезды, ажурные ангелочки и колокольчики, цветные валенки, варежки и шары.

На верхушки елей водрузят не только привычные звезды, но и необычные украшения в виде долек апельсина и огненных жар-птиц.

Световые фонтаны и "Вьюга" на Триумфальной арке

Вместо обычных фонтанов зимой город украсят 14 световых высотой три или пять метров и диаметром от семи до 12 метров. Часть из них впервые стилизуют под распускающиеся цветы, которые как бы выходят из-под снежного покрова. Москвичи смогут увидеть светящиеся маки, астры, клевер, лотосы, вьюнки и ландыши.

Фонтаны также выполнят в форме звезды, водопада, зимней волны, шатра и шара. Две световые композиции создадут по мотивам сказок "Аленький цветочек" и "Двенадцать месяцев". На Театральной площади появится фонтан "Большой театр".

Иллюстрация: mos.ru

Иллюстрация: mos.ru

Триумфальную арку "прорежет" композиция "Вьюга" длиной 65 метров. Это световая металлоконструкция со светящимися шарами, сеткой из гирлянд и неоновыми панелями. Ее высота в крайней точке составит почти 10 метров.

Стилистическое продолжение "Вьюги" – световая металлическая конструкция "Праздничная" на Новоарбатском мосту, украшенная синими и красными шарами.

Иллюстрация: mos.ru

Иллюстрация: mos.ru

Праздничные эмблемы и плакаты

Эмблемы новогоднего оформления выполнены в виде цветных марок. В рождественских плакатах использовали винтажные поздравительные открытки со снегирями, ангелами, заснеженными храмами, играющими детьми.

Рекламные сити-форматы будут похожи на скриншот электронной переписки, в которой друзья обсуждают праздничную программу. "Сообщения" напечатают на фоне заснеженной Москвы или ярких перчаток.

На городских улицах также появятся конструкции с новогодними маршрутами. На них отметят, где проходят праздничные события и акции, открыты катки и ярмарки, установлены ели.

Иллюстрация: mos.ru

Иллюстрация: mos.ru

Красочные плакаты украсят городские пространства, причем для каждого из них разработаны девиз и оформление. В парках Москвы появятся броские рисунки варежек с призывом "Наполни праздник весельем!". На улицах и площадях это будут елочные шары с пожеланием "Наполни праздник красками!", на катках и снежных склонах – картинки с коньками и лыжами, предлагающие расцветить праздник эмоциями.

"Наполни праздник мечтой!" — таким будет девиз столичного фестиваля "Путешествие в Рождество".

Витрины и транспорт

Витрины магазинов тоже подготовят к Новому году. На них появятся праздничные марки и разноцветные наклейки в виде елочных шаров. Такими же эмблемами украсят и столичный транспорт. А в аэропортах установят плакаты с поздравлениями.

Метрополитен выпустит специальную серию билетов. На красном фоне напечатают синюю марку, а на обороте — девиз "Лучший город зимы!" и адрес сайта столичных фестивалей festmoscow.ru.

Иллюстрация: mos.ru