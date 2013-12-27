Московские парки будут работать до трех часов ночи в Новый год

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В рамках празднования Нового года и Рождества в центре Москвы планируют провести 419 развлекательных мероприятий, в том числе 94 городских, 60 окружных и 265 районных.

Для детей-сирот и детей-инвалидов, а также для льготных категорий граждан, учреждения культуры ЦАО подготовили 128 мероприятий. 45 мероприятий пройдут в Домах культуры ЦАО, их смогут посетить 3600 человек. Более 50 мероприятий состоятся в городских библиотеках – это анимационные мастер-классы, изготовление игрушек и сувениров, рождественские встречи с потомками Пушкина.

Праздничные планы озвучили 27 декабря в префектуре ЦАО, где состоялась коллегия, посвященная готовности округа к проведению новогодних акций.

В ведомстве отметили, что работу городских, окружных и районных служб в период массовых праздничных мероприятий курирует специально созданный для этих целей штаб. Специалисты контролируют благоустройство, уборку улиц и обеспечение общественной безопасности.

В настоящий момент проведена проверка готовности ярмарок, зон общепита, торговых и развлекательных зон, площадок в пешеходных зонах Старой Москвы.

"В новогоднюю ночь все парки округа будут работать с 22.00 до 3.00. Основной высотный фейерверк состоится на Москворецкой набережной в 00.00. Фейерверки будут организованы в парках культуры и отдыха: "Красная Пресня", "Таганский", "Эрмитаж", Сад Баумана и "Музеон". К услугам населения работают: 17 катков с искусственным льдом, 99 катков с естественным льдом, 56 горок на дворовых территориях, 11 лыжных прогулочных маршрутов на стадионах и прудах, 88 площадок для занятий сезонными спортивными играми", - отметили в пресс-службе Центрального административного округа.

Более 100 тысяч детей и подростков примут участие в культурных и спортивных мероприятиях в период школьных каникул с 28 декабря по 11 января.

Для детей с ограниченными физическими возможностями организуют визит Деда Мороза на дом. Также поздравят маленьких пациентов Морозовской больницы.

"Поздравления получат 12 тысяч подопечных центров социального обслуживания, состоящих на надомном обслуживании. В канун Рождества священнослужители московских храмов посетят на дому лежачих больных и инвалидов. За счет средств городского бюджета 70 одиноким жителям ЦАО окажут санитарно-гигиенические услуги, будет проведена уборка 316 квартир, в которых проживают лежачие и с трудом передвигающиеся люди", - добавили в префектуре ЦАО.

Для ветеранов войны и труда с 3 января организуют рождественские благотворительные обеды в кафе и ресторанах округа. В мероприятиях примут участие порядка 3500 ветеранов, 95 из них – участники Великой Отечественной войны.

Добавим, что в новогоднюю ночь и на Рождество в период проведения праздничных мероприятий ограничат продажу напитков, содержащих алкоголь, и напитков в стеклянной таре, которые распространяются в местах массового скопления людей.

Также правоохранители усилят контроль за реализацией пиротехники. Кроме того, на территории ЦАО усилят паспортный режим.