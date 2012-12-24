В Москву приехал Дед Мороз из Великого Устюга

В Москву из Великого Устюга приехал Дед Мороз

В столицу из Великого Устюга прибыл Дед Мороз. В этом году традиционные сани ему заменили на двухэтажный открытый автобус.

Дедушка дал старт новогодним гуляньям, а также зажег огни на ёлке парка. Гирлянды на остальных праздничных деревьях должны включить гонцы волшебника.

Дед Мороз также планирует посетить Страсбургскую ярмарку на Манежной площади. Она проходит в городе впервые, хотя в Европе считается одной из старейших. До седьмого января в центре города будут работать семь так называемых шале. Это сельские дома, которые в Москве приспособили под торговые павильоны. Там можно купить рождественские сувениры и украшения.

Добавим, что Дед Мороз вот уже второй год встречается с горожанами в парке культуры имени Горького. Раньше это праздничное мероприятие проходило на одной из центральных городских площадей, но его решили перенести, чтобы не перекрывать улицы.