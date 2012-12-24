Форма поиска по сайту

24 декабря 2012, 16:32

События

В Москву приехал Дед Мороз из Великого Устюга

В Москву из Великого Устюга приехал Дед Мороз

В столицу из Великого Устюга прибыл Дед Мороз. В этом году традиционные сани ему заменили на двухэтажный открытый автобус.

Дедушка дал старт новогодним гуляньям, а также зажег огни на ёлке парка. Гирлянды на остальных праздничных деревьях должны включить гонцы волшебника.

Дед Мороз также планирует посетить Страсбургскую ярмарку на Манежной площади. Она проходит в городе впервые, хотя в Европе считается одной из старейших. До седьмого января в центре города будут работать семь так называемых шале. Это сельские дома, которые в Москве приспособили под торговые павильоны. Там можно купить рождественские сувениры и украшения.

Добавим, что Дед Мороз вот уже второй год встречается с горожанами в парке культуры имени Горького. Раньше это праздничное мероприятие проходило на одной из центральных городских площадей, но его решили перенести, чтобы не перекрывать улицы.

Новый год Дед Мороз Великий Устюг Страсбургская ярмарка ЦПКиО имени Горького

