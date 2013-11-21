Фестиваль "Лучший город зимы" стартует в Москве в декабре

Фото: ИТАР-ТАСС

С 14 декабря по 8 января в столице пройдет Городской новогодний фестиваль "Лучший город зимы". Все праздничные площадки оформят в едином стиле, разработанном студией Артемия Лебедева. Освещать и украшать улицы города будет арт-проект "Световые инсталляции", созданный французскими дизайнерами. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава департамента культуры Сергей Капков.

На Страстном бульваре и на Кузнецком мосту, на Никольской улице и Рождественке установят навесы из оригами, световые мельницы и летящих фламинго. Специально для фестиваля композитор Даниил Калашник создал аудиоролик, ставший музыкальной темой для всех новогодних мероприятий. Его можно будет услышать в наземном общественном транспорте, а также в метро.

Официальный сайт фествиаля заработает 1 декабря, а 15 декабря на нем стартует благотворительный интернет-проект "Исполнение желаний". На портале опубликуют письма Деду Морозу от детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Каждый сможет выбрать подарок и оплатить его, тем самым сделав подарок ребенку. Для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями лучшие повара Москвы проведут в ресторанах города серию мастер-классов.

С 20 по 31 декабря на Кузнецком мосту пройдет акция "Новогоднее поздравление". Любой желающий сможет поздравить своих близких на фоне Кремля, откуда каждый год обращается к россиянам президент.

С 3 по 7 января с 17.00 до 22.00 на фасаде "Манежа" со стороны гостиницы "Москва" пройдет новогоднее аудиовизуальное 3D-шоу "Сны Москвы", в которое войдут все основные символы и достопримечательности столицы.

Фото: ИТАР-ТАСС

С 14 декабря по 8 января на центральных пешеходных улицах города разместят новогодние станции "Теплое место", где будут установлены кафе, сувенирные и гастрономические киоски. В празднично украшенных домиках можно будет узнать информацию о всех мероприятиях фестиваля "Лучший город зимы" в парках, музеях и на пешеходных зонах. Кроме того, персонал поможет спланировать праздничный маршрут по столице.

У каждого "Теплого места" будет своя тематика, исторически привязанная к особенностям той или иной улицы. На пересечении Кузнецкого моста и Рождественки расположится "Зима". Здесь будут продавать варежки и угощать традиционными русскими пирожками. На Никольской улице появится "Лес", где молодые дизайнеры представят свое виденье русских промыслов. В Столешниковом переулке развернется "Чаепитие" - посетителям расскажут о русской традиции чая.

Рядом с "Теплым местом" откроют детские комнаты, где ребят займут профессиональные аниматоры. Они научат детей делать подарки и мастерить елочные игрушки. 31 декабря возле павильонов установят сани, на которых дети смогут фотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.