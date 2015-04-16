Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля 2015, 11:25

Культура

Тутта Ларсен и Игорь Верник расскажут сказки у Нового Манежа

Тутта Ларсен. Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

19 апреля в рамках празднования Дня исторического и культурного наследия "Манеж" подготовил специальную арт-программу. Так, на Большой Дмитровке у Нового Манежа организуют звуковую инсталляцию – это проект современного художника Александра Образумова, детской писательницы Дарьи Варденбург и искусствоведа Евгения Гершковича, говорится в пресс-релизе "Манежа".

В звуковой инсталляции примут участие телеведущая Тутта Ларсен и актер МХТ им. Чехова Игорь Верник. Игорь расскажет новеллу об истории и архитектуре Нового Манежа, а Тутта Ларсен - городскую легенду, созданную автором сказки "Фаня, апельсин и четверо из города" Дарьей Вандербург.

В выставочном зале, расположенном в постаменте скульптуры "Рабочий и колхозница", пройдет Public talk экспертов в области культуры и урбанистики, в котором примут участие Юрий Сапрыкин, историк Павел Нефедов, диджитал-директор института "Стрелка" Ольга Полищук. Они порассуждают на тему джентрификации
периферийных районов, а также значении монумента Веры Мухиной для формирования современной городской среды. Начало - в 15.00.

А в обновленном Музее Вадима Сидура в Перово состоятся поэтические чтения актера Вениамина Смехова и музыкальный перформанс Вари Павловой Lisokot. Также там покажут документальный фильм Владимира Мелетина "Сидур и Юлия. Самая счастливая осень". Начало - в 16.00.

Вход на все мероприятия свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва
Новый Манеж Тутта Ларсен Большая Дмитровка Юрий Сапрыкин Игорь Верник

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика