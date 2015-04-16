Тутта Ларсен и Игорь Верник расскажут сказки у Нового Манежа

Тутта Ларсен. Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

19 апреля в рамках празднования Дня исторического и культурного наследия "Манеж" подготовил специальную арт-программу. Так, на Большой Дмитровке у Нового Манежа организуют звуковую инсталляцию – это проект современного художника Александра Образумова, детской писательницы Дарьи Варденбург и искусствоведа Евгения Гершковича, говорится в пресс-релизе "Манежа".

В звуковой инсталляции примут участие телеведущая Тутта Ларсен и актер МХТ им. Чехова Игорь Верник. Игорь расскажет новеллу об истории и архитектуре Нового Манежа, а Тутта Ларсен - городскую легенду, созданную автором сказки "Фаня, апельсин и четверо из города" Дарьей Вандербург.

В выставочном зале, расположенном в постаменте скульптуры "Рабочий и колхозница", пройдет Public talk экспертов в области культуры и урбанистики, в котором примут участие Юрий Сапрыкин, историк Павел Нефедов, диджитал-директор института "Стрелка" Ольга Полищук. Они порассуждают на тему джентрификации

периферийных районов, а также значении монумента Веры Мухиной для формирования современной городской среды. Начало - в 15.00.

А в обновленном Музее Вадима Сидура в Перово состоятся поэтические чтения актера Вениамина Смехова и музыкальный перформанс Вари Павловой Lisokot. Также там покажут документальный фильм Владимира Мелетина "Сидур и Юлия. Самая счастливая осень". Начало - в 16.00.

Вход на все мероприятия свободный.