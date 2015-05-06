Горожане смогут попробовать "фронтовую" гречку в Новопушкинском сквере 9 мая

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9 мая более двух тысяч человек смогут бесплатно попробовать "фронтовую" гречку в Новопушкинском сквере, сообщает оргкомитет фестиваля "Московская весна".

Полевая кухня откроется в Новопушкинском сквере в 14.00. Готовить на мобильной передвижной кухне КП-130 будут профессиональные повара в военной форме. Их ассистентами могут станут дети, внуки и правнуки тех, кто пережил войну. Главными гостями кухни станут ветераны Великой Отечественной войны.

В оргкомитете отметили, что стандартный военный паек включит в себя гречку с тушенкой. Именно этим блюдом можно будет накормить более двух тысяч человек. Всего на кухню привезут 180 килограммов гречки, 360 банок тушенки и 10 килограммов сливочного масла.

Кроме того, в день празднования 70-летия Победы в 11 столичных округах пройдет флешмоб "Георгиевская лента". Во время минуты молчания в 18.55 участники выстроятся в огромную георгиевскую ленту и возьмутся за руки.

Напомним, 1 мая в столице открылся второй ежегодный фестиваль "Московская весна". В этом году он приурочен к 70-летию Победы, сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Главная тема сегодняшнего фестиваля – это Победа в Великой Отечественной войне. Фактически на всех площадках проходят мероприятия посвященные именно этому. Мы постарались организовать их в такой последовательности, чтобы гости фестиваля, при желании, смогли посетить каждое мероприятие по очереди. В частности, у нас будут Шолоховские чтения, реконструкция матча, который проходил в Сталинграде 2 мая", – сказала Сергунина, открывая одну из площадок фестиваля в Сокольниках.

Впервые подобный фестивальный формат был реализован в прошлом году и сразу полюбился москвичам. Тогда Московскую весну посетили свыше 4,3 миллиона человек.