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Культурное наследие

22 августа 2014, 19:52

Три здания Новодевичьего монастыря признали объектами культурного наследия

Новодевичий монастырь культурное наследие реставрации

Фото: ИТАР-ТАСС

Три здания, входящие в ансамбль московского Новодевичьего монастыря, признали объектами культурного наследия федерального значения, говорится документе, размещенном на сайте правовой информации.

Так, особый статус получили здание Филатьевского приюта второй половины XIX века, усыпальница князей Волконских (начало 19 века) и усыпальница фабрикантов Прохоровых - владельцев Трехгорной мануфактуры, построенной в начале XX века.

Напомним, в начале августа Новодевичий монастырь начали готовить к глобальной реставрации. По словам архитекторов, предстоит грандиозная работа, многое придется восстановить чуть ли не с нуля. Обновят не только постройки, но и стены, и башни, а также колокольню.

Монастырь был основан в 1524 году, и за многовековую историю комплексной реставрации там не проводилось. В обновлении нуждаются не только постройки, но и стены и башни. Архитекторы отмечают, что работа предстоит грандиозная и по сложности, и по затратам.

"Утро": Новодевичий монастырь готовят к реставрации

Наиболее сложным объектом реставрации станет колокольня. Там заменят оконные блоки, отреставрируют кирпичную кладку, а также проведут внутреннюю реконструкцию. Также с нуля предстоит восстанавливать всю церковную живопись. Завершить реставрацию колокольни планируется в 2015 году.

Полностью реставрация Новодевичьего монастыря пройдет за 5 лет. "Все зависит от финансирования, требуется гигантская сумма. Все будет делаться постепенно. Реставрационные работы занимают нас сейчас прежде всего", - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

Закрывать на время реставрации монастырь не будут. На реализацию проекта выделят более 5 миллиардов рублей.

В 2014 году начнется реставрация Новодевичьего монастыря

Новодевичий монастырь

Новодевичий православный женский монастырь основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Монастырь расположен на Девичьем поле в излучине Москвы-реки, близ Лужников, в самом конце исторической Пречистенки (в настоящее время Большой Пироговской улицы). Является одновременно действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея. В 2004 году архитектурный ансамбль монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества

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