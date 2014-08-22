Три здания Новодевичьего монастыря признали объектами культурного наследия

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Три здания, входящие в ансамбль московского Новодевичьего монастыря, признали объектами культурного наследия федерального значения, говорится документе, размещенном на сайте правовой информации.

Так, особый статус получили здание Филатьевского приюта второй половины XIX века, усыпальница князей Волконских (начало 19 века) и усыпальница фабрикантов Прохоровых - владельцев Трехгорной мануфактуры, построенной в начале XX века.

Напомним, в начале августа Новодевичий монастырь начали готовить к глобальной реставрации. По словам архитекторов, предстоит грандиозная работа, многое придется восстановить чуть ли не с нуля. Обновят не только постройки, но и стены, и башни, а также колокольню.

Монастырь был основан в 1524 году, и за многовековую историю комплексной реставрации там не проводилось. В обновлении нуждаются не только постройки, но и стены и башни. Архитекторы отмечают, что работа предстоит грандиозная и по сложности, и по затратам.

"Утро": Новодевичий монастырь готовят к реставрации

Наиболее сложным объектом реставрации станет колокольня. Там заменят оконные блоки, отреставрируют кирпичную кладку, а также проведут внутреннюю реконструкцию. Также с нуля предстоит восстанавливать всю церковную живопись. Завершить реставрацию колокольни планируется в 2015 году.

Полностью реставрация Новодевичьего монастыря пройдет за 5 лет. "Все зависит от финансирования, требуется гигантская сумма. Все будет делаться постепенно. Реставрационные работы занимают нас сейчас прежде всего", - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

Закрывать на время реставрации монастырь не будут. На реализацию проекта выделят более 5 миллиардов рублей.

В 2014 году начнется реставрация Новодевичьего монастыря