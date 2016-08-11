На прогулке по Новодевичьему кладбищу расскажут о тайнах и "звездах" погоста

На двухчасовой экскурсии гости вместе с гидом узнают все легенды самого знаменитого московского кладбища.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новодевичье кладбище уже давным-давно переросло статус обычного погоста и превратилось в настоящий памятник культуры и архитектуры.

Именно здесь похоронены маститые писатели, политики, композиторы. Вместе с экскурсоводом участники прогулки за два часа побывают возле могил Хрущева, Гоголя, Булгакова, Шостаковича, Ельцина. Гид расскажет и об уникальных надгробиях, и, конечно, о легендах, испокон веку окутывающих Новодевичье.

За 120 минут гости узнают, кто хранит надгробный бюст жены Сталина, что означают четыре ноты на памятнике Шостаковичу, почему монумент Чехову венчают три копья, что такое "Сердце на ладонях" и многое другое. Стоимость экскурсии минимальна: всего 100 рублей. Организаторы очень просят экскурсантов иметь с собой сумму без сдачи.

Чтобы попасть на прогулку, необходимо зарегистрироваться. Сбор группы в ста метрах от главного входа, у памятника в виде российского триколора.