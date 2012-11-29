Новую Москву планируют отапливать с помощью солнечной энергии

Фото: ИТАР-ТАСС

Жилые дома в Новой Москве будут отапливать с помощью солнечной энергии. Проект по установке на крышах домов солнечных коллекторов планируется запустить в начале следующего года.

Сначала коллекторы будут установлены на крышах двух-трех общежитий. Если проект окажется экономичным и целесообразным, его распространят сначала на присоединенных территориях, а затем и на старую часть столицы, рассказал "Известиям" советник департамента топливно-энергетического хозяйства Владимир Константинов.

По его словам, Новая Москва была выбрана в связи с тем, что отопление и горячее водоснабжение в ней децентрализовано. Проект по альтернативному отоплению уже подготовлен и должен быть включен в программу развития Новомосковского и Троицкого округов.

Солнечная энергия, собираемая коллекторами, пойдет на подогрев воды в трубах, что позволит обеспечить теплом дома без подключения к электроэнергии. Несмотря на это, зимой коллекторы могут работать с перебоями, поэтому дополнительно будут установлены тепловые насосы, вырабатывающие энергию в контакте с воздухом или землей.

По предварительным подсчетам, оборудование солнечными коллекторами и тепловыми насосами одного жилого дома обойдется примерно в 20-30 миллионов рублей.