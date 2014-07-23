В одном из поселений Новой Москвы ввели карантин по бешенству

В поселении Новофедоровское объявлен карантин по бешенству

В поселении Новофедоровское в Троицком административном округе до 20 сентября ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

Карантин ввели после того, как 19 июля в поселении выявили случай заболевания бешенством дикого животного. Запрет распространяется на проведение выставок животных, их продажу, а также вывоз за пределы режимной территории.

Контролировать ситуацию поручено заместителю мэра по вопросам социальной политики Леониду Печатникову.