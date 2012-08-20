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Политика

20 августа 2012, 13:10

Кредит на переезд госорганов за МКАД не повлияет на долг РФ

Новая Москва переезд органов власти власть

ИТАР-ТАСС

Привлечение кредита на сумму до 500 миллиардов рублей на переезд чиновников в новую Москву не повлияет на размер суверенного долга России, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Планируется, что это будет делать ОАО со стопроцентным участием государства или меньше чем 100%. Это будут условные обязательства бюджета, но ни в коем случае не госдолг, не прямые обязательства", - цитирует Сторчака РИА Новости.

Заимствование будет обеспечено зданиями и сооружениями, которые должны покинуть чиновники. Согласно предложению Минфина, заем должен быть осуществлен единовременно до конца 2012 года.

Напомним, согласно плану, в новую Москву переедут Совет Федерации, Госдума, федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура РФ, Счетная палата и другие структуры.

В настоящий момент в Москве, помимо Госдумы и Совфеда, находятся 18 министерств, более 30 служб и 20 агентств. Площади, занимаемые федеральными учреждениями, оцениваются миллионы квадратных метров. Предполагается также, что переезд чиновников за МКАД позволит разгрузить московские дороги.

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