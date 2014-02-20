Программу развития садовых товариществ в ТиНАО разработают к 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти к 2015 году разработают программу развития садоводческих товариществ (СНТ) в Новой Москве, сообщил на пресс-конференции глава департамента развития новой территории Владимир Жидкин.

По его словам, никакой ликвидации и реорганизации земель Новой Москвы не будет. "Программа будет предусматривать исключительно развитие: чтобы СНТ, пустующие зимой, с большим количеством свободных участков, без инфраструктуры, были интегрированы в новый город", - отметил Жидкин.

Так, для каждого садового товарищества будет предложен свой план развития: подведут газопровод, водоотведение, в некоторых появятся дороги и детские сады. Причем Жидкин призвал самих собственников принять участие в разработке и реализации программы.

Глава департамента добавил, что в Новой Москве все дороги пройдут по свободным территориям. К примеру, при проектировании реконструкции Калужского шоссе специалисты полгода составляли планировку объекта с таким расчетом, чтобы не был затронут ни один участок СНТ.

Отметим, что на присоединенных территориях насчитывается более 700 садоводческих товариществ.