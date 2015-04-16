Пять школ откроется в Новой Москве к сентябрю

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев
К 1 сентября в Новой Москве откроют пять новых школ. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.
Новые образовательные учреждения появятся:
- в поселении Московский – школа на 600 учеников;
- в Троицке – отдельный блок школы №2 на 300 учащихся;
- в поселении Первомайское;
- в поселении Внуковское;
- в поселении Сосенское.
Как пояснил глава департамента Владимир Жидкин, новые школы смогут принять около 4, 5 тысяч учеников. Всего в 2015 году в ТиНАО откроют шесть школ.
При этом на бюджетные средства строится только блок школы №2 в Троицке. Остальные учебные заведения откроются за счет инвесторов.
Отметим, с 2010 по 2014 годы в Москве построено и сдано в эксплуатацию 50 школ на 26 с лишним тысяч мест. Больше всего новых учебных заведений за последние годы открыли в ЮВАО. Там начали работу девять школ.
Сейчас в столице строится 21 школа на 8 тысяч мест. До 2016 года планируется открыть 55 образовательных учреждений. Рекордсменом по количеству новых школ станет Западный округ столицы. Через год на западе должны начать работу 17 учебных заведений.