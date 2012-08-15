Актриса сериала "Интерны" попала в ДТП на трассе "новой" Москвы

ИТАР-ТАСС

В ночь со вторника на среду в районе "новой" Москвы иномарка актрисы сериала "Интерны" Татьяны Лянник врезалась в грузовик, сообщает РИА Новости.

В автомобиле Лянник находилась 61-летняя пассажирка.

Как отметили в правоохранительных органах, актриса, следуя из аэропорта Внуково в Апрелевку, пропустила поворот, перестроилась на первую полосу и начала сдавать задним ходом, после чего произошло столкновение с грузовиком.

В результате ДТП 24-летний водитель грузовика не пострадал. Лянник и пассажирку иномарки отвезли в военный госпиталь Красноармейска.

После оказания медицинской помощи актриса была отпущена домой. Ее спутница, получившая ушиб голени и травму головы, осталась в больнице.