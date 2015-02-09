В Новой Москве мужчина погиб, въехав в забор на квадроцикле

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Житель Подмосковья разбился насмерть в Новой Москве, врезавшись в забор на квадроцикле, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Трагический случай произошел в воскресенье около 5 часов утра в деревне Сальково. 44-летний житель подмосковного Подольска, ехавший на квадроцикле Honda, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в металлический забор.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские установили, что на квадроцикле не было номерных знаков. Кроме того, при погибшем не обнаружили документов, разрешающих управление этим транспортным средством.

Отметим, на прошлой неделе один человек погиб, еще двоих госпитализировали в результате ДТП в Новой Москве. Водитель, управляя автомобилем "Жигули, сбил трех пешеходов на 57-м километре трассы М3 "Украина".