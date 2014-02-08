Фото: ИТАР-ТАСС

Строители повредили газовую трубу у Хованского кладбища в новой Москве. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает главк МЧС по столице в субботу, 8 февраля.

"8 февраля 2014 года в 12 часов 39 минут на пульт дежурного оператора службы "01" поступило сообщение о повреждении газовой трубы по адресу ТиНАО, около Хованского кладбища. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу в 12 часов 56 минут. В ходе проведенной разведки было установлено, что в ходе дорожных, земельных работ трактор задел расположенную в грунте газовую трубу диаметром 159 мм. Горения не происходит", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

Был создан штаб по ликвидации данного происшествия. В 14 часов 39 минут коммунальными службами была перекрыта задвижка и остановлена утечка газа. Коммунальные службы продолжают вести ремонтные и восстановительные работы. По данным МЧС, они продолжатся до 22 часов.

Угрозы для жизни и здоровья населения нет.