Первый крупный земельный аукцион в Новой Москве пройдет 18 июня

Фото: ИТАР-ТАСС

Фонд развития жилищного строительства (РЖС) проведет первый крупный земельный аукцион на присоединенных территориях 18 июня. На торги выставят участки в поселениях Десеновское, Марушкинское и Первомайское, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

По прогнозам, аукцион привлечет к себе повышенное внимание потенциальных инвесторов и станет своеобразной лакмусовой бумагой для градостроительной политики Москвы на новых территориях.

По словам главы департамента Владимира Жидкина, строительство на данных территориях должно соответствовать ряду специфических требований.

"Здесь должны быть реализованы несколько принципиальных моментов: только средне- и малоэтажное жилищное строительство, застройка исключительно комплексная, включающая создание объектов социальной инфраструктуры и объектов, позволяющих создавать новые рабочие места вблизи жилья", - подчеркнул он Владимир Жидкин.

Кроме того, достаточно большой процент жилья должен быть представлен в классе "эконом".