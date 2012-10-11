Нобелевскую премию по литературе получил китаец Мо Янь

Мо Янь. Фото: nobelprize.org
Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по литературе. Им стал китайский писатель Мо Янь. В заявлении комитета говорится, что писатель в своих произведениях с "остротой на уровне галлюцинаций объединяет историю, сказку и современность".
Настоящее имя лауреата — Гуань Мое. Мо Янь — это псевдоним, в переводе с китайского означает "молчи". Произведения Мо Яня переведены более чем на десять языков, включая английский, французский, немецкий и норвежский. Этого писателя называют "китайским ответом Францу Кафке".
Напомним, год назад Нобелевскую премию получил шведский поэт Тумас Транстремер. Он считается одним из самых известных шведских поэтов современности.
Из русских писателей и поэтов нобелевскими лауреатами становились Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иван Бунин.
Знаете ли вы, что:
- 108 человек получили Нобелевскую премию по литературе, начиная с 1901 года.
- Семь раз Нобелевская премия не присуждалась - в 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 и 1943 годах.
- Женщин-писателей, ставших лауреатами, всего 12, остальные награжденные – мужчины.
- 64 года – таков средний возраст лауреата премии по литературе. Самым молодым награжденным является Редьярд Киплинг, получивший премию в возрасте 42 лет, самым старым лауреатом – Дорис Лессинг, награжденная в возрасте 88 лет.
- Лишь четырежды за все время премия была разделена между двумя писателями.
- Дважды лауреаты отказывались от получения премии. Это Борис Пастернак, вынужденный отказаться от премии под давлением советского руководства, и Жан-Поль Сартр, который в принципе не принимал наград за свое творчество.
- Ни один человек не удостаивался Нобелевской премии по литературе дважды.
- Дважды писатели были награждены премией посмертно.
- Более всех премию получали авторы, пишущие на английском языке, – 26 человек. Второе место делят франко- и немецкоязычные писатели – по 13 человек соответственно. На третьем месте испанский язык – 11 авторов, на четвертом – шведский (7 лауреатов), пятое место занимают авторы, пишущие на итальянском, – 6 человек. На шестом месте русские писатели в количестве 5 человек.
- 50 лет сохраняются втайне имена тех, кого номинировали на Нобелевскую премию, но кто не стал лауреатом.
- Исходный список претендентов, составляемый представителями Шведской академии, состоит из 350 авторов. В финальный отбор выходят 5 человек, а победителя определяют голосованием всего за полтора часа до обнародования имени лауреата.