Нобелевскую премию по литературе получил китаец Мо Янь

Мо Янь. Фото: nobelprize.org

Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по литературе. Им стал китайский писатель Мо Янь. В заявлении комитета говорится, что писатель в своих произведениях с "остротой на уровне галлюцинаций объединяет историю, сказку и современность".

Настоящее имя лауреата — Гуань Мое. Мо Янь — это псевдоним, в переводе с китайского означает "молчи". Произведения Мо Яня переведены более чем на десять языков, включая английский, французский, немецкий и норвежский. Этого писателя называют "китайским ответом Францу Кафке".

Напомним, год назад Нобелевскую премию получил шведский поэт Тумас Транстремер. Он считается одним из самых известных шведских поэтов современности.

Из русских писателей и поэтов нобелевскими лауреатами становились Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иван Бунин.

Знаете ли вы, что: