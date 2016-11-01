Форма поиска по сайту

01 ноября 2016, 10:58

Экскурсию по заповедной Варварке проведут для горожан

Фото: wikimedia.org

Узнать все секреты старинных улиц, расположенных в самом центре столицы, можно будет на бесплатной экскурсии, которая состоится вечером 1 ноября. Об этом сообщается на сайте проекта "Гуляем по Москве".

Маршрут экскурсии пройдет по Никольской улице и по Варварке. Участники пройдутся по первому московскому снегу и узнают, отчего улицы получили свои названия, почему Варварку называют заповедной, отчего церкви здесь строили исключительно по правой стороне.

Также гостям расскажут, где родился первый царь из рода Романовых, зачем Иван Грозный поселил англичан в двух шагах от Кремля, и покажут падающие колокольни. Никольская улица удивит участников прогулки своей "просветительской" миссией. Именно здесь учились студенты первого вуза нашей страны и печатали первую книгу.

Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.

Место: сбор группы на Славянской площади у памятника Кириллу и Мефодию, выход из метро "Китай-город"

Время: 1 ноября, 18:30

Никольская улица экскурсия свежий воздух маршруты и гиды

