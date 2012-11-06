Прямая линия c префектом ВАО Николаем Ломакиным состоится 7 ноября

Николай Ломакин Фото: mos.ru

7 ноября с 14.00 до 15.00 в эфире телеканала "Москва 24" состоится прямая линия с префектом Восточного административного округа Москвы Николаем Ломакиным.

Свои вопросы и предложения префекту можно оставить на страницах в Facebook, Twitter и Vkontakte.

Кроме того, выездная телевизионная студия "Москвы 24" будет работать в Многофункциональном центре "Соколиная гора" по адресу: ул. Большая Семёновская, 23 А.

