Летняя киноакадемия Михалкова откроется в Театре киноактера

ИТАР-ТАСС

Летняя киноакадемия Никиты Михалкова откроется 28 июля на площадке Театра киноактера, сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссера.

Никита Михалков рассказал, что киноакадемия - это аналог высших режиссерских курсов для актеров.

Обучение в школе основывается на пяти системах: Константина Станиславского, Михаила Чехова, Евгения Вахтангова, Питера Брука, Шарля Дюллена.

"Для меня это не сидение в аудитории, слушание лекций и записывание, для меня это создание атмосферы съемочной группы или театральной труппы, создание некого организма, когда один человек может заменить другого: актер-оператор, оператор-режиссер", - сказал Михалков.

За месяц обучения студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером и другие.

Среди педагогов академии - режиссеры Сергей Соловьев, Андрей Эшпай, Владимир Грамматиков, актеры Игорь Ясулович, Алексей Баталов, оператор Вадим Юсов, сценарист Эдуард Володарский.

Мастер-классы для студентов будут проводить Никита Михалков, Петр Тодоровский, Карен Шахназаров, Сергей Женовач, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель и многие другие.

В процессе обучения в школе будет создано несколько пятнадцатиминутных фильмов.

Обучение в киноакадемии бесплатное.

Режиссер надеется, что в дальнейшем летняя школа может стать полноценной киноакадемией, которая каждый год будет набирать новый состав студентов.

О создании киноакадемии стало известно в ноябре 2011 года. Всего было подано 500 заявок от абитуриентов из 18 стран мира. Приемная комиссия отобрала 39 человек.

Показ итоговых работ пройдет 26 августа.