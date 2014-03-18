Летняя киноакадемия Никиты Михалкова набирает студентов

Никита Михалков. Фото: ИТАР-ТАСС

Летняя киноакадемия Никиты Михалкова объявила о начале набора новых студентов. Заявить о своем желании познать основы киноискусства можно до 1 июня. Сами занятия в рамках бесплатного образовательного проекта пройдут с 3 июля по 3 августа, сообщает пресс-служба организаторов Киноакадемии.

Учить в Летней киноакадемии будут традиционно актеров, режиссеров и операторов. Кроме того, в этом году впервые откроется курс хореографов.

Стать студентом Киноакадемии Никиты Михалкова смогут русскоговорящие граждане, чей возраст не превышает 35 лет. Одним из требований к участникам проекта является обладание дипломом о высшем профильном образовании. Учащимся в период занятий предстоит снять короткометражные игровые фильмы и поставить пластический фильм-спектакль.

В рамках Летней Киноакадемии 4 июля в Театре киноактера пройдет мастер-класс Никиты Михалкова.

С материалами, которые необходимо представить вместе с заявкой на участие, можно ознакомиться на сайте проекта. Отправлять заявки можно на адрес 2012lkm@gmail.com. По всем вопросам организаторы ответят по телефону + 7 (495) 690 31 43.