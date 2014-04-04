Сноубордист Никита Автанеев: "У нас нет нормальных тренировочных баз"

Никита Автанеев. Фото: Юлия Ноздрунова

О будущем сочинского пайпа и впечатлениях от Олимпиады, планах по поиску спонсоров и проблемах российского хафпайпа, спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов пообщался со сноубордистом Никитой Автанеевым.

- Ты поехал на свою первую олимпиаду в Сочи и занял там относительно высокое для наших спортсменов место. Как считаешь, есть ли у нас перспективы на следующих Олимпийских играх в Пхенчхане выступить лучше, чем в Сочи?

- Перспективы есть, конечно, потому что впереди четыре года тренировок. И если нам не обрежут финансирование в связи с результатами этой Олимпиады, будут нас возить везде, как последние четыре года, то я думаю, мы сможем хорошо потренироваться и достойно выступить.

- Что в России является отборочным турниром для участия в Олимпийских играх? Чемпионат России?

- Думаю, что 50% отбора происходит именно на Чемпионате России, а так в основном тренеры сами смотрят, как ты катаешься, и просто выбирают лучших и зачисляют в команду. Но в последние три года команда вообще не менялась, готовили определенных людей, никого не выгоняли, никого не принимали. Натаскивали только пятерых – и все.

- Насколько сложно стать чемпионом России? Уровень нашего первенства высок?

- Думаю, невысок, потому что главные конкуренты на чемпионате России это твои же сокомандники. Ты соревнуешься с ними в первую очередь, ну и с людьми, которые приезжают из регионов и пытаются хоть как-то кататься.

- Кем составляется программа в хафпайпе, и за какой срок она утверждается? Или это импровизация?

- Это не такой четкий вид спорта по составлению программ, как, например, фигурное катание. Ты сам себе выбираешь программу, тренируешь заранее трюки, которые будешь делать, и за неделю до состязаний определяешь себе программу и катаешь ее перед соревнованиями.

Фото: ИТАР-ТАСС

- То есть ты можешь в ходе выступлений поменять какой-нибудь элемент, который тебе покажется слишком сложным?

- Да, конечно. Но, допустим, на квалификации ты делаешь трюки послабее, а когда выходишь в финал или полуфинал, то начинаешь уже усложнять программу.

- В хафпайпе результат больше зависит от доски или все-таки от квалификации спортсмена?

- Да, конечно. Например, взять слоупстайл – там нужны мягкие доски, а у нас, в хафпайпе, они должны быть жесткие. Ботинки должны быть тоже жесткие, как и крепления, чтобы фиксация была хорошая, потому что ты едешь по накатанной траектории, которую менять нельзя, а жесткость дает больший контроль и устойчивость. А в слоупстайле ты должен все время маневрировать, импровизировать – и мягкость дает большие преимущества в этом.

- Как ты оцениваешь болельщиков в Сочи?

- Болельщики в Сочи были хорошие. Поддерживали всячески. Например, когда стоишь на старте, наверху пайпа, ты слышишь, как трибуны кричат и поддерживают спортсменов.

- Как ты думаешь, чего не хватает российскому хафпайпу, для того чтобы на равных конкурировать со швейцарским, американским и канадским?

- Нам нужно построить домашний пайп. Допустим, как в Ижевске: полтора часа самолетом, и ты уже можешь кататься. Но там не совсем хорошие условия. В прошлом и позапрошлом году там пытались что-то сделать, но все равно из этого ничего не вышло. Самый первый критерий – это надо сделать домашнюю базу для тренировок.

- Сколько у нас в России нормальных баз для занятий хаф-пайпом? И сколько в Москве?

- У нас их в принципе нет. Допустим, первый пайп в России построили в Ново-Переделкино, здесь, на юго-западе. Там даже в каком-то году Кубок Европы проводили, когда я еще не катался даже. Но все равно, если сейчас туда приехать, то там стоит корыто. В Ижевске тоже не очень хороший пайп. Нет человека, который может его сделать.

Фото: Юлия Ноздрунова

- То есть строителя?

- Да. Пытались, но в Ижевске все время в начале сезона привозят какого-то шейпера из Америки или из Европы, и он это делает. Но он сделает один раз, в начале сезона, а потом его разобьют – и все, на этом все заканчивается.

- За выступление на Чемпионате России платят какие-нибудь внушительные призовые?

- Никаких призовых денег и прибавок к зарплате нет. Хотя нет, к зарплате, может быть, прибавят что-нибудь, но не глобально.

- Ты тренируешься в России?

- Нет, тренируемся мы обычно в Европе и Америке. В Новую Зеландию летом ездим. В России – в прошлом и позапрошлом году было пару недель, когда в Ижевске нормальный пайп стоял, и мы там тренировались. Хотелось бы тренироваться в Сочи, потому что там идеальные условия, но все говорят, что после Олимпиады там все сроют и уберут.

- Сочинский пайп после олимпиады планируется разобрать?

- Да.

- В какой стране мира, по-твоему, самые лучшие условия для тренировок? В Швейцарии?

- Безусловно, самые лучшие условия для тренировок в Америке. Там это все зародилось, в Америке начали кататься, строить пайпы – и там сейчас это развито лучше всего. На каждой горке, где можно просто кататься, есть пайп.

- Как ты попал в хафпайп?

- Опять же, в Переделкино, когда я только начинал там кататься, увидел, что такое пайп и решил с другом туда заехать. И потом, недельки через две, там был чемпионат Москвы, я занял какое-то неплохое место, уже не помню какое – и все, был принят в команду. Потом на жеребьевке объявили, что Сочи будет принимающим городом, и мы начали делать упор на пайп.

- В российский хафпайп может прийти любой человек, который захотел потренироваться?

- Нет, на данный момент уже нужен уровень, чтобы попасть в сборную. Просто так нельзя уже прийти. Раньше, когда в команде было один-два-три человека, и все катались не очень, только начинали делать какие-то трюки, тогда можно было попасть запросто.

- Федерация оплачивает сборы за рубежом?

- Да, конечно. Но я думаю, большую часть оплачивает Минспорт. Но я точно не знаю.

- Какие у тебя увлечения в реальной жизни? Не считая, понятное дело, хафпайпа.

- Сложный вопрос. Я не знаю, всем, чем захочу, занимаюсь. Летом можно на вейкборде покататься, на скейте.

Никита Автанеев. Фото: Юлия Ноздрунова

- Сейчас многие говорят, что культура хафпайпа определенным образом связана с рэпом…

- Вообще абсолютно ничего общего между хафпайпом и рэпом нет. Мне кажется, это неправда.

- Чем будешь заниматься после чемпионата России?

- В этом сезоне я хочу сделать какой-то отчетный видеоролик – для себя и моих спонсоров. Поехать во Францию или в Швейцарию, снять хороший материал, сдать его спонсорам – и отдыхать.

- Ты снимаешь видеоролик, отсылаешь его спонсорам, чтобы они посмотрели, заинтересовались – и что за это потом получаешь?

- Это на начальном уровне, когда ты ищешь себе спонсоров, отсылаешь ролик, они тобой заинтересовываются и начинают финансово поддерживать, а сейчас у меня это как обязанность, потому что за сезон ты должен предоставить видео, фотоматериалы и различные интервью.

- В Сочи был прецедент, когда один саночник из Тонги (островное государство в Тихом океане), для того, чтобы найти спонсора, сменил себе имя на название компании. Как ты относишься к таким вещам?

- Я не думаю, что в Тонге есть хорошие саночники. Наверное, он сделал это только ради того, чтобы спонсора найти. Что ему еще оставалось делать? Думаю, что у него не очень благозвучное имя.

- Планируешь выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане?

- Да, хочу докататься до того времени.

- На сколько лет планируешь остаться в хафпайпе?

- Не больше, чем до 30 лет - точно.

- Это вид спорта исключительно для молодых?

- Конечно. Там очень много травм, уже здоровье не выдерживает. Очень сильно страдают колени. Физические нагрузки большие. Уже сложно кататься, надо роботом быть, чтобы после 30 лет выступать.

- Хафпайп считается довольно травматичным видом спорта, едва ли даже не более травматичным, чем обычный гладкий сноуборд, типа параллельного слалома.

- Ну да. Параллельный слалом – чего они там, флажки объезжают и все. Этот спорт я вообще не понимаю: на время гоняются, объезжают флажки. Вот сноуборд-кросс с хафпайпом можно сравнить.

- Ты получал травмы на пайпе за карьеру?

- Да. Но в пайпе я не падал так жестко, у меня это все получалось либо просто на склоне, либо на трамплинах для слоупстайла.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Ты когда-нибудь пробовал себя в джиббинге?

- Я начинал с этого. Ведь старт карьеры был в "Снеж.коме", там трамплинов нет, а только джиббинг. Уже потом потихонечку стал на трамплинах прыгать, что привело меня в хафпайп.

- Если бы тебе предложили сейчас, к примеру, как Подладчикову, выступать за сборную другой страны – с большими спонсорскими контрактами и перспективами – ты бы согласился?

- Конечно.

- Пока не предлагали?

- Пока нет. На самом деле, достаточно переехать в Америку. То есть тренироваться там, а выступать за Россию.

- В Америке хафпайп очень сильно развит, поскольку он там зародился, но обычный сноуборд там не развит совершенно. Вик Уайлд, например, приехал из американской сборной выступать за российскую. С чем это может быть связано?

- Все американские спортсмены-сноубордисты выступают за свои деньги. И, кстати, тренируются тоже за свои кровные. Думаю, Вик Уайлд не задумываясь получил гражданство, как только ему предложили, потому что у нас в России все оплачивают. В Америке такого нет, единственное, от кого ты можешь получить деньги - это от спонсоров и из призового фонда на соревнованиях.

Василий Макагонов