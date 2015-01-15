В Парке Горького расскажут о женских дуэлях

Фото: park-gorkogo.com

В Парке Горького в зимние и весенние праздники проведут тематические экскурсии. В день всех влюбленных, 14 февраля, гостям расскажут о любви, 23 февраля и 9 мая - о Великой Отечественной войне, а 8 марта - о представительницах дворянских династий, сообщили M24.ru в пресс-службе парка Горького.

На прогулке "Любовь в Парке Горького", которая пройдет 14 февраля, можно будет узнать о романтических историях, в разное время происходивших на территории парка. Например, участникам экскурсии расскажут о визите Пушкина и Гончаровой в Воздушный театр в Нескучном саду, любви Екатерины II и ее фаворита Григория Орлова - они уединялись в Нескучном от посторонних глаз - и страсти скульптора Ивана Шадра к искусству. Гид также поговорит о судьбе моделей "Девушки с веслом".

23 февраля и 9 мая пройдут экскурсии "Великая победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943-1948 годов". Экскурсовод, по словам куратора архива Парка Горького, расскажет о военной судьбе парка, большая часть сотрудников которого в 1941 ушла на фронт, и выставке трофейного вооружения. Экспозиция проходила на Пушкинской набережной в 1943-1948 годах.

Прогулка "Женские дуэли, развлечения и балы обитателей Нескучного сада" ждет гостей Парка Горького в Международный женский день, 8 марта. Речь пойдет о бурной дворянской жизни Нескучного сада, балах, роскошных приемах, маскарадах, фейерверках, праздниках и дуэлях, которые нередко заканчивались смертями. Женские дуэли, к слову, всегда оказывались яростнее и кровожаднее мужских.

В мае посетителей ждет еще одна праздничная экскурсия - "Ночные огни Парка Горького". Прогулку проведут 16 и 17 мая, подробности пока не сообщаются.