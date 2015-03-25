На столичной Неделе моды представят новую коллекцию Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин. Фото: facebook.com/FashionWeekinMoscow

С 25 по 29 марта в Гостином дворе пройдет Неделя моды в Москве. По традиции, ее откроет показ дизайнера Валентина Юдашкина, чья коллекция женской одежды под названием "В поисках утраченного" вызвала аншлаг на Парижской неделе моды.

Новая работа российского модельера, признанного во всем мире, посвящена одной из тайн XX века - Янтарной комнате. Коллекцию отличают принты, повторяющие линии убранства одной из комнат резиденции российских императоров в Царском селе.

Организаторы отмечают, что в этом году все события Недели моды в Москве связаны с образом художника и мотивами его творчества. Темой события станут "Источники вдохновения дизайнеров".

Свои коллекции в рамках Недели представят такие известные дизайнеры и бренды, как Alexander Arutyunov, Eleonora Amosova, Galina Vasil`eva, Inshade, Lisa Romanyuk, ODRI, Sieben Erzgebirge (Германия). Кроме того, участником события станет Кирилл Минцев, художник по костюмам театра "Гоголь-центр" и создатель марки "Возрождение".

Также состоится показ победителей конкурса молодых дизайнеров. А еще на Неделе моды в Москве продемонстрируют коллекции победителей Всероссийского конкурса молодых специалистов легкой промышленности.

С полной программой Недели моды можно ознакомиться здесь.