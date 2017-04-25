Минкультуры не станет учитывать экспертное заключение о фильме "Матильда"

Фото: кадр из фильма "Матильда"

Министерство культуры не будет учитывать экспертизу касательно фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщает РИА Новости.

Заключение эксперты сделали по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая направила запрос в Генпрокуратуру.

Первый замминистра Владимир Аристархов рассказал, что сделано оно без просмотра фильма, поэтому принимать во внимание его не будут.