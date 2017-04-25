Форма поиска по сайту

Новости

25 апреля 2017, 12:46

Политика

Минкультуры не станет учитывать экспертное заключение о фильме "Матильда"

Фото: кадр из фильма "Матильда"

Министерство культуры не будет учитывать экспертизу касательно фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщает РИА Новости.

Заключение эксперты сделали по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая направила запрос в Генпрокуратуру.

Первый замминистра Владимир Аристархов рассказал, что сделано оно без просмотра фильма, поэтому принимать во внимание его не будут.

Ранее эксперты заявили, что образ канонизированного императора Николая II в фильме "Матильда" может оскорбить чувства верующих. К такому выводу они пришли, изучив трейлеры и сценарий.

Специалисты посчитали, что фильм показывает российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Авторы ленты также допускают вымысел вместо исторических фактов.

Наталья Поклонская Владимир Аристархов фильмы Матильда новости культурного мира

Главное

