Более 2 тысяч посетителей "Нашествия" обратились за медпомощью

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Более 2 тысяч человек, посетивших фестиваль "Нашествие", обратились ко врачам за помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным представителя ведомства, основная причина обращений – солнечные ожоги.

Напомним, фестиваль "Нашествие" прошел в Тверской области с 3 по 5 июля.

Впервые в истории фестиваля там прошел спектакль "Анархия" театра "Современник". Также на фестиваль привезли бронетехнику Минобороны.

Отметим, что "Нашествие" – один из крупнейших в СНГ фестивалей мультиформатной отечественной музыки под открытым небом. Одним из организаторов фестиваля выступает московская радиостанция "Наше радио и компания".

Проводится ежегодно с 1999 года, с 2004 года – в Тверской области, в первой половине июля (как правило, в первые выходные).