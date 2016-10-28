Число пользователей портала "Наш город" за год выросло в 1,5 раза

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Количество пользователей портала "Наш город" за период с января по сентябрь этого года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на и.о. руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Катаеву.

По ее словам, число пользователей достигло 890 тысяч человек против 480 тысяч годом ранее.

Катаева отметила, что в течение 2016 года на портале было открыто 37 новых тем: например, в категории "Полиция" можно оставить сообщение о работе незаконных казино, нелегальных пунктов обмена валют и местах отстоя угнанных машин. Еще там появилась возможность отправить сообщение о проблеме содержания дворов, дорог и поликлиник в Троицке и Щербинке.

Всего с начала года на портале было опубликовано 745 тысяч сообщений, органы власти признали наличие 582 тысяч проблем. Наибольшее число недочетов – в содержании дворов, многоквартирных домов и дорог.

Было устранено 96 процентов проблем, выявленных пользователями портала количество переделанной после "исправления" работы или брака составило 7 процентов от общего числа.