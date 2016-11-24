Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2016, 09:57

Спорт

Овечкин обошел Гретцки по количеству заброшенных победных шайб

Фото: ТАСС/Елена Руско

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон", обошел знаменитого канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных победных шайб в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.

На счету Овечкина 92 победные шайбы. Последнюю он забросил в матче против "Сент-Луиса" (4:3) в ночь на четверг. У его соперников – Уэйна Гретцки и Марка Рекки – по 91 шайбе.

Теперь российский спортсмен по количеству заброшенных шайб сравнялся с такими нападающими, как Марк Мессье, Майк Модано и Джереми Реник. Рекордсменом по этому показателю является чешский нападающий "Флориды" Яромиг Ягр, который 133 раза забрасывал победные шайбы.

НХЛ Александр Овечкин новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика