Овечкин обошел Гретцки по количеству заброшенных победных шайб

Фото: ТАСС/Елена Руско

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон", обошел знаменитого канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных победных шайб в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.

На счету Овечкина 92 победные шайбы. Последнюю он забросил в матче против "Сент-Луиса" (4:3) в ночь на четверг. У его соперников – Уэйна Гретцки и Марка Рекки – по 91 шайбе.

Теперь российский спортсмен по количеству заброшенных шайб сравнялся с такими нападающими, как Марк Мессье, Майк Модано и Джереми Реник. Рекордсменом по этому показателю является чешский нападающий "Флориды" Яромиг Ягр, который 133 раза забрасывал победные шайбы.