Игроки из НХЛ могут не поехать на Олимпиаду 2018 года в Южную Корею

Игроки из НХЛ могут не поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, передает Reuters. Ранее сообщалось, что вопрос участия игроков из НХЛ в Олимпиаде 2018 года еще не решен. Сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков по участию хоккеистов лиги в Олимпиаде 2018 года.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что никаких переговоров не ведется. "Мы были открыты к обсуждению целого ряда вопросов, которые могли бы смягчить потери для сезона НХЛ, но это не имело никакого резонанса", – сказал Беттмэн.

По его словам, люди должны принять, что игроки из НХЛ могут не поехать в Пхенчхан.