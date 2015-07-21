Компания из Квебека подала заявку на создание клуба НХЛ

Фото: ТАСС/КХЛ

Медиакомпания Quebecor подала заявку на создание в канадском Квебеке команды Национальной хоккейной лиги. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Клуб из Квебека может появиться одновременно с другим новичком – командой из Лас-Вегаса. Это произойдет в том случае, если заявки будут одобрены руководством лиги.

Стоит отметить, что Квебек является весьма хоккейным регионом и ранее уже располагал командой НХЛ. С 1972 по 1995 годы там играл клуб "Квебек Нордикс".

В 1995 году команду перевезли в Денвер, где она получила новое название – "Колорадо Эвеланш".

Что касается Лас-Вегаса, Невада никогда не была хоккейным штатом. Традиционно команды из штатов юго-запада США, за исключением Калифорнии, не пользуются особой популярностью. Так, клуб из Финикса был наименее посещаемой командой в НХЛ.