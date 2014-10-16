Шмель Жека и пчелка Эмма: кого выбирают в талисманы спортивных команд

Фото: bundesliga.com

Хоккейный клуб СКА представил два новых талисмана. К старому символу армейцев Коню-Огню присоединились герои мультфильма "Ну, погоди!" - Волк и Заяц. Сетевое издание M24.ru решило вспомнить одних из самых заметных талисманов спортивных команд.

Аризонский первопроходец

Первым талисманом в истории Национальной баскетбольной ассоциации стала волосатая Горилла из Финикса. Дата рождения этого маскота (талисмана) - зима 1980 года. Легенда гласит, что курьера Генри Ройаса отправили с телеграммой на арену команды "Финикс Санс" в костюме гориллы. Видимо, в тот день охранники на стадионе были в хорошем настроении, поэтому, вместо того чтобы задержать странного посетителя, они попросили Генри остаться и развлечь публику в перерыве матча.

Фото: facebook.com/SunsGorilla/

В первом же матче талисман поразил болельщиков, выйдя на площадку без штанов начав выполнять различные гимнастические трюки и броски сверху вместо обычных танцев. Горилла взлетела на трамплине, очутилась в корзине вместе с мячом и даже отважилась прыгнуть сквозь горящее кольцо.

Памятная история произошла с Гориллой в 1999 году. В том сезоне состав "Санс" пополнил центровой Оливер Миллер, страдавший от лишнего веса. До этого Горилла не переставала издеваться над толстяком, однако как только он стал игроком "Финикса", маскот попытался снискать расположение баскетболиста. Они вместе ели бургеры, ходили в кино, и, по словам Миллера, стали настоящими друзьями.

Живой осьминог

Осьминог Эл - талисман хоккейной команды "Детройт Ред Уингз" и один из самых знаменитых маскотов в НХЛ. Просто потому что он... живой. В 1952 году торговцы рыбой Пит и Джерри Кузимано бросили настоящего осьминога на лед арены "Олимпия". Восемь щупальцев осьминога символизировали восемь побед, которые необходимо было одержать в то время, чтобы завоевать Кубок Стэнли. С тех пор поклонники бросают осьминога на лед для удачи.

Фото: Mary Ann Yoder/ en.wikipedia.org/

Конечно, у живого осьминога есть костюмированный прототип. Однако до недавнего времени традиция метания настоящих животных на лед соблюдалась. Талисман назван Элом в честь менеджера арены и водителя заливочной машины Эла Соботки, который чаще всех собирал выброшенные на лед резиновые игрушки. В 2011 году комиссар НХЛ Гэри Бэттман запретил бросать осьминогов на площадку и ввел штраф в размере 500 долларов за нарушение этого правила, чем вызвал массовое недовольство поклонников "Ред Уингз".

Динозавры в Лондоне

Если вы думаете, что динозавры вымерли, то вы ошибаетесь. Один уж точно дожил до наших дней. Добрый динозавтр Ганнерсаурус - талисман лондонского футбольного клуба "Арсенал". Он успевает и с футболистами пообниматься, и соперника успокоить, и отпраздновать успех, да и с болельщиками всегда рядом.

Фото: arsenal.com

С чем связан выбор в качестве талисмана именно динозавра, неизвестно. Однако Ганнерсаурусу не чужда благотворительность - он принял участие в знаменитой кампании Ice Bucket Challenge.

Бизон из Оклахомы

Бизон Рамбл - официальный талисман баскетбольного клуба "Оклахома Сити Тандер". Его имя происходит от звука, который издает гром. Предыстория такова: Рамбл - герой старой индейской сказки, которая рассказывает о большом стаде бизонов, погибающем во время бури в горах. Он помог своим товарищам спуститься в безопасное место, но сам был отрезан от друзей падающими на тропу валунами. В итоге Рамбл остался в одиночестве, взобрался на самый высокий пик, где был поражен молнией.

Фото: facebook.com/RumbleTheBison

По легенде магия бога грома изменила его. Он стал ходить на двух ногах, получил удивительную силу и ловкость - мог прыгать выше, бегать быстрее и мыслить более ясно. Когда "Тандер" переехали в Оклахома-Сити, Рамбл присоединился к команде, почуяв родственные души.

Языкастая гончая

Первым талисманом в истории Национальной хоккейной лиги стала Гончая по кличке Харви. С тех пор прошло более 30 лет, поэтому сейчас Харви немного старомоден в сравнении с современными и молодыми "коллегами".

Забавный случай произошел с Харви в 2003 году. Точнее, он смешной для всех, но не для самого маскота. Во время очередного канадского противостояния между "Калгари" и "Эдмонтоном" Харви при счете 4:0 в пользу "Флеймз" подошел к скамейке гостевой команды и стал дразнить игроков соперника. Видимо, это взбесило наставника "Эдмонтона" Крэйга Мактавиша, и он оторвал Харви высунутый язык. После этого "Ойлерз" взбодрились и отыграли три шайбы, однако на большее их не хватило.

Фото: flames.nhl.com

После матча Мактавиш заявил, что, как только он оторвал Харви язык, "дела стали складываться гораздо лучше, и если бы мы забили четвертый гол и сравняли счет, то я бы начал охоту за Гончей Харви".

Милая пчелка

Маскот дортмундской "Боруссии" - улыбчивая пчелка Эмма. Названа в честь великого форварда клуба Лоттара Эммериха по прозвищу "Эмма". Однако на весь мир Эмма прославилась не своей улыбкой. В апреле 2012 маскот "Боруссии" решил оригинально "добить" проигравшую в 30-м туре мюнхенскую "Баварию". Талисман команды сделал вид, что справил нужду на автобус гостей.

Фото: facebook.com/MaskottchenEmma

В "Боруссии" оригинально объяснили поведение талисмана. "Нонсенс. Эмма – семилетняя молодая и умная пчела, которая прекрасно знает, что в этот костюм невозможно расстегнуть, чтобы сделать это маленькое дело. Мы предполагаем, что она пыталась помочь команде Бавария, проверяя давление в шинах прекрасного автобуса гостей", - сообщили в пресс-службе дортмундцев.

Медведь с большим сердцем

Пожалуй, один из самых добрых талисманов - медведь по прозвищу Клатч. Он стал символом баскетбольного клуба "Хьюстон Рокетс" в середине 90-х. Медведь со складками на животе, огромной головой, но большим сердцем - любимец публики. Он не старается запугать соперников, а встречает всех с распростертыми объятиями и глуповатой улыбкой.

Фото: nba.com

Наибольшую известность Кланч получил в 2008 году. Медведь с кольцом и цветами помогал одному болельщику добиться руки и сердца девушки прямо во время баскетбольного матча. Однако избранница сказала в микрофон "Нет" и ушла со стадиона, оставив незадачливого ухажера в расстроенных чувствах. Клатч потом долго пытался утешить несостоявшегося жениха. Медведь даже отобрал у кого-то из зрителей пиво и предложил выпить брошенному молодому человеку.

При этом Клатч известен своими баскетбольными способностями. Забросить мяч с центра площадки, стоя спиной к кольцу? Медведь может, а один из лучших центровых НБА Дуайт Ховард - нет.

Питерский Барт

В начале сентября 2014 года Барт Симпсон подписал контракт с петербургским "Зенитом". Теперь персонаж знаменитого мультсериала - официальный талисман и игрок футбольного клуба. Барт присоединился к другому маскоту команды - синегривому льву.

Барт Симпсон стал официальным талисманом "Зенита"

О начале сотрудничества петербургского клуба с кинокомпанией Twentieth Century Fox было объявлено осенью прошлого года. Глобальная кампания приурочена к 25-летию мультсериала и футбольному чемпионату мира в Бразилии. Помимо "Зенита" производители "Симпсонов" заключили соглашения с "Барселоной", "Коринтиансом" и "Бока Хуниорс".

Фото: Барт Симсон и главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш/ fc-zenit.ru

Самый страшный талисман

ХК "Липецк", выступающий в Высшей хоккейной лиге, с нового сезона обзавелся собственным талисманом - шмелем Жекой. Его уже окрестили самым "пацанским" маскотом во всей лиге. Агрессивное насекомое было выбрано большинством болельщиков хоккейного клуба по итогам голосования.

Фото: vk.com/hclipetsk

При этом фанаты выбрали наиболее адекватный вариант. В голосовании участвовали кот и медведь (эти варианты слишком банальны), а также не слишком привлекательный маскот-бутылка. К сожалению, талисман не сильно помогает липецкой команде побеждать - она занимает лишь девятую строчку в чемпионате.

Даниил Адамов