Даже акулы грустят: Евгений Набоков завершил карьеру

Евгений Набоков. Фото: ТАСС

В ночь на четверг любители хоккея узнали не самую приятную новость - знаменитый голкипер Евгений Набоков принял решение завершить карьеру. О печали "акул", Квебеке и самом Набокове - рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов.

- Евгений Набоков спасает свою команду! Женя продолжает держать удар! - эта фраза Романа Скворцова, комментировавшего знаменитый матч Россия - Канада на чемпионате мира в Квебеке в 2008 году, не вошла в историю и не стала фирменной "фишкой". Но зато она наглядно показывает, какова роль Набокова в том, что произошло на льду "Колизей Пепси Арены". Той победы, которая спустя семь лет по-прежнему считается, пожалуй, самой яркой в истории российского хоккея.

Кто же он, этот загадочный Евгений Набоков?

Начал свою карьеру будущий непробиваемый "Наби" - так окрестили Набокова заокеанские любители хоккея - в "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Сейчас эта команда называется "Казцинк-Торпедо" и выступает в Высшей хоккейной лиге. Кстати, довольно неплохо. Скромная команда, скажете вы и будете неправы. То "Торпедо", в котором начинал голкипер, было ого-го! После распада Советского Союза перед Казахстаном помимо массы проблем встал вопрос создания собственной хоккейной сборной. Базовым клубом для нее и стало могучее на тот момент "Торпедо".

Евгений Набоков в период выступлений за "Металлург". Фото: ТАСС

Достаточно вспомнить, кто на тот момент выступал за "Торпедо", чтобы понять, каких мастеров давала СССР усть-каменогорская хоккейная школа: братья Корешковы, Алексей Трощинский, Константин Шафранов... В общем, Набоков попал в хорошую компанию. И вместе с ней был призван в первых рядах поднимать казахстанский хоккей.

Впрочем, за сборную Казахстана Набоков выступал очень недолго. В 1994 году талантливого голкипера заметили селекционеры "Динамо" и пригласили мир посмотреть и себя показать. "Торпедо" в это время терпело финансовое бедствие и сохранить своих звезд не смогло.

Три сезона голкипер защищал цвета "бело-голубых", а затем уехал покорять океан - в скромную команду Американской хоккейной лиги "Кентукии Тороблейдс". А дальше было "Сан-Хосе Шаркс"...

Вряд ли "акулы" хоть раз пожалели о своем выборе малоизвестного тогда голкипера. В составе "Шаркс" "Наби" провел 10 сезонов, установил просто немыслимое количество клубных рекордов и несколько раз творил настоящие чудеса. Помните фантастический сейв Набокова за пять десятых секунды до конца овертайма в матче против "Нэшвилла"? В этом и был весь "Наби".



Перечислять его рекорды вряд ли имеет смысл, достаточно просто сказать, что за короткую историю существования "Сан-Хосе" никто даже и близко не смог подобраться к рекордам Набокова. Мало кто сомневается, что его игровой свитер вскоре поднимут под своды "SAP Центр Арены".

Единственное, что "Наби" не удалось - выиграть трофеи для "Шаркс". Он исправно тащил клуб в плей-офф, но "акулам" никак не удавалось стать по-настоящему реальными претендентами на Кубок Стэнли. Они дважды выходили в финал конференции, но и только.



Фото: ТАСС

Набоков дважды оказывался в российских клубах. В первый раз это произошло во время локаута-2005, когда "Наби" уехал в Магнитогорск. А в 2010 он пополнил ряды СКА. Лучше бы не пополнял - именно этот игровой отрезок можно считать самым "темным пятном" в карьере вратаря.

Впрочем, в СКА он не засиделся и вскоре уехал обратно за океан, защищать "рамку" "Нью-Йорк Айлендерс". "Островитяне", правда, давно уже перестали быть тем грозным клубом, который на стыке 70-х и 80-х штамповал Кубки Стэнли. Набокову не удалось приблизиться к мечте - завоеванию Кубка Стэнли. Более того, его даже возненавидели фанаты "Нью-Йорка". Дело в том, что в четвертьфинале конференции-2013 "островитяне" попали на "Питтсбург" с Кросби и Малкиным. Такое нападение просто разорвало оборону нью-йоркцев, и Набокову регулярно приходилось вынимать шайбы из сетки. За шесть матчей он пропустил 24 гола. Многовато! - подумали поклонники "Айлендерс" и вусмерть обиделись на "этого русского".

Кстати, достаточно символично, что Набокову выпала честь завершить карьеру в том клубе, где он "сделал себя". "Сан-Хосе" не открестился от своей легенды и подписал с голкипером контракт. Таким образом, "Наби" еще наденет бело-зеленый свитер и выйдет на лед в прощальном матче 21 февраля.

А что же сборная? Из всех матчей, которые провел Набоков в составе национальной команде особо можно выделить два: финал чемпионата мира в Квебеке и поединок 1/4 финала в Ванкувере против Канады.

"Утро": Хоккейный вратарь Евгений Набоков завершил карьеру

В первом матче Набоков творил чудеса. Количество ликвидированных им опасных ситуаций с трудом поддается подсчету. В вину голкиперу можно поставить только четвертый пропущенный им гол - Дэни Хитли бросал с острого угла. Но с другой стороны, кто спасал команду при бросках Сан-Луи и Нэша в упор?

А Ванкувер... Набоков пропустил шесть шайб за 23 минуты игры. Но это был не день сборной России, она не могла выиграть, когда даже такие мастера, как Зиновьев, теряли шайбу на собственном "пятачке".

Но несмотря на это досадное поражение, "Наби" останется в памяти российских болельщиков прежде всего, как творец исторической победы в Квебеке. Нашего маленького "Чуда на льду".

Василий Макагонов