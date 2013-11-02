Семен Варламов сыграл в матче НХЛ против Dallas Stars

Семен Варламов все-таки вышел на лед. Российский вратарь хоккейного клуба "Колорадо Эвеланш" сыграл в матче НХЛ против Dallas Stars и помог своей команде одержать победу. Варламов остается подозреваемым по делу о бытовом насилии в отношении своей бывшей подруги - российской модели Евгении Вавринюк. По решению суда ему запрещено приближаться к потерпевшей. В четверг россиянин был отпущен под залог в 5 тысяч долларов.

Добавим, что 25-летний голкипер входит в расширенный список российской олимпийской команды и считается одним из основных кандидатов на участие в сочинских играх.

Варламова арестовали в Денвере по обвинению в похищении и в нападении на модель Евгению Вавринюк. Ее адвокат заявил, что спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения толкнул девушку, а она затем ударилась о стену. Хоккеист сам явился в участок.

Между тем, в Госдуме ситуацию с одним из лучших голкиперов НХЛ назвали "диверсией в преддверии Олимпиады в Сочи". Варламов был главным претендентом на место вратаря в сборной России.Теперь участие спортсмена в играх под большим вопросом.