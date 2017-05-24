Неразорвавшиеся бомбы обнаружили на месте строительства штаб-квартиры НАТО

Фото: ТАСС/Zuma/Nicolas Maeterlinck

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в Брюсселе, на территории, где идет строительство новой штаб-квартиры альянса, были обнаружены четыре неразорвавшиеся бомбы, сообщает "Газета.ру".

Столтенберг пояснил, что на месте новой штаб-квартиры во время двух мировых войн располагался военный аэродром. Что за снаряды были найдены, генсек НАТО не уточнил.

НАТО, или Североатлантический альянс – военно-политический блок, объединяющий большую часть стран Европы, США и Канаду, был основан в 1949 году с целью защиты Европы от советского влияния. Сейчас одной из целей альянса является нейтрализация любой формы агрессии в отношении территории того или иного государства. В настоящее время в альянсе состоят 28 стран.