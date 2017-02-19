Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Дональд Трамп призвал страны НАТО платить по счетам, передает ТАСС.

В ходе выступления во Флориде президент США заявил, что является поклонником альянса, но многие страны из числа членов организации не платят за оборону.

Ранее глава военного ведомства США Джеймс Мэттис предупредил участников альянса о том, что его страна сократит финансирование организации, а значит – и свое военное присутствие, если страны Европы не начнут выделять больше средств на оборону.

На данный момент военный бюджет США превышает суммарный оборонный бюджет всех европейских стран. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пять из 28 стран-участниц альянса достигли необходимого уровня расходов.