В Московском зоопарке рассказали, как проходит реабилитация медведя Диксона

В Московском зоопарке рассказали об успехах в реабилитации медведя Диксона. Животное получило тяжелое ранение еще на воле. Травма лишила его возможности полноценно ходить.

В данный момент Диксона всеми способами пытаются поставить на лапы. Дело идет очень медленно, но прогресс есть. На днях сотрудники зоопарка доработали бассейн – дно углубили примерно на полметра. Это позволит Диксону более активно двигаться, а также совершенствовать навыки рыбалки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.