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16 мая 2012, 16:12

Общество

Потерявшиеся лоси нашли приют на городском газоне

Потерявшиеся лоси нашли приют на городском газоне

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Сегодня в городе появился мини-зоопарк: на улице Шумкина, рядом со станцией "Сокольники", чувствовал себя как дома целый отряд лосей.

Лосиха, сохатый и малыш-детеныш расположились на газоне у дома и мирно отдыхали, пощипывая траву. Возможно, что животные попали сюда из парка Сокольники.

Наши зрители сообщают, что до того, как расположиться на отдых, два лося просто заблудились и бродили по улице Старослободской со вчерашнего вечера. При этом звонки в различные инстанции ни жителям, ни животным не помогли - очевидно, что многие оказались в замешательстве.

Жители окрестных домов среагировали достаточно оперативно, приведя своих детей на импровизированную экскурсию в мини-зоопарк.
животные Сокольники лето новости
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