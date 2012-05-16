Потерявшиеся лоси нашли приют на городском газоне

Сегодня в городе появился мини-зоопарк: на улице Шумкина, рядом со станцией "Сокольники", чувствовал себя как дома целый отряд лосей.

Лосиха, сохатый и малыш-детеныш расположились на газоне у дома и мирно отдыхали, пощипывая траву. Возможно, что животные попали сюда из парка Сокольники.

Наши зрители сообщают, что до того, как расположиться на отдых, два лося просто заблудились и бродили по улице Старослободской со вчерашнего вечера. При этом звонки в различные инстанции ни жителям, ни животным не помогли - очевидно, что многие оказались в замешательстве.

Жители окрестных домов среагировали достаточно оперативно, приведя своих детей на импровизированную экскурсию в мини-зоопарк.