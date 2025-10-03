Ветеринары объяснили, каким собакам нужна одежда для прогулок в холодную погоду

С наступлением осенних холодов владельцы собак начали активно утеплять своих питомцев. Как поясняют ветеринары, одежда необходима в первую очередь короткошерстным породам с тонкой жировой прослойкой, таким как, левретки и уиппеты, а также щенкам и пожилым животным.

Современная одежда для собак сочетает практичность и моду – в тренде остаются светоотражающие элементы и многослойные образы. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять защите лап от реагентов с помощью специальной обуви, а непромокаемые комбинезоны помогут упростить уход за питомцем в дождливую и снежную погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.