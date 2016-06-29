Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 июня 2016, 14:45

Законы

Совет Федерации одобрил пакет законов о деятельности коллекторов

Совет Федерации одобрил пакет законов о деятельности коллекторов

Совет Федерации рассмотрит поправки к антитеррористическому пакету

"Интервью": Максим Волнухин – о безопасном дорожном движении

Арест единственного автомобиля должников могут запретить

Госдума приняла резонансный антитеррористический законопроект

Антитеррористический пакет проектов сегодня приняли в Госдуме

Операторов обязали хранить данные абонентов в течение 3 лет

Сотовая связь может подорожать

В России ограничат продажи алкоголя в пластиковых бутылках

Водителей могут обязать самостоятельно изготавливать госномера

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые устанавливают правила взаимодействия коллекторов с должниками. Об этом сообщается на сайте верхней палаты. Согласно ему, коллекторам запрещается применять физическую силу или угрожать ее применением, а также причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение, передает телеканал "Москва 24".

Сообщается, что положения документов не будут распространяться на долги по жилищно-коммунальным услугам. Предполагается, что основные нормы законов вступят в силу с 1 января 2017 года.
законы коллекторы новости Светлана Милорадова новые законы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика