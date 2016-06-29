Совет Федерации одобрил пакет законов о деятельности коллекторов

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые устанавливают правила взаимодействия коллекторов с должниками. Об этом сообщается на сайте верхней палаты. Согласно ему, коллекторам запрещается применять физическую силу или угрожать ее применением, а также причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение, передает телеканал "Москва 24".

Сообщается, что положения документов не будут распространяться на долги по жилищно-коммунальным услугам. Предполагается, что основные нормы законов вступят в силу с 1 января 2017 года.