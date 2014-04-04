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04 апреля 2014, 08:59

Дружинники получили официальный статус

Дружинники получили официальный статус

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Владимир Путин подписал закон о дружинниках

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Дружинники получили официальный статус. 4 апреля был опубликован соответствуюшщий закон. Как сообщает телеканал "Москва 24", народные патрули получат удостоверения и форму, хотя на улицы они выходят на общественных началах.

Дружинники смогут проверять документы, участвовать в досмотрах личных вещей и автомобилей, задерживать правонарушителей, но только вместе с сотрудниками полиции. Закон также запрещает использовать дружинников в операциях, заведомо опасных для жизни.
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