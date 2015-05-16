Адвокаты Полонского заявили о нарушениях при задержании бизнесмена

Адвокаты Сергея Полонского подали протест, в котором попытались доказать, что задержание предпринимателя в Камбодже проходило с нарушением закона.

Силовики, как писала местная пресса, едва ли не штурмом брали остров Полонского. Бизнесмена доставили сначала на военную базу, а потом в тюрьму, где предприниматель ждет решения властей. Арест состоялся по запросу России об экстрадиции Полонского, который был объявлен в международный розыск в 2013 году. Бизнесмен обвиняется в хищении у дольщиков почти 6 миллиардов рублей.

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